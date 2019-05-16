Тройной сэйв вратаря «Ванкувера», который на минуту превратился в великую канадскую стену
Максим Крепо сохранил команду в игре.
Вратарь «Ванкувера» Максим Крепо сделал целую серию спасений в матче регулярного чемпионата MLS против действующего чемпиона «Атланты».
Голкипер сначала справился с выходом один на один, а затем потащил еще один удар из пределов штрафной и добивание головой.
- Счет за оставшиеся полчаса не изменился, «Атланта» победила со счетом 1:0.
- На счету Крепо три сухих матча и 14 пропущенных голов в 11 играх MLS-2019.
- В активе Крепо две игры за сборную Канады.
Златан забил очередной победный мяч и уничтожил защитника испепеляющим взглядом с едкой фразой
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