Вратарь «Ванкувера» Максим Крепо сделал целую серию спасений в матче регулярного чемпионата MLS против действующего чемпиона «Атланты».

Голкипер сначала справился с выходом один на один, а затем потащил еще один удар из пределов штрафной и добивание головой.

Счет за оставшиеся полчаса не изменился, «Атланта» победила со счетом 1:0.

На счету Крепо три сухих матча и 14 пропущенных голов в 11 играх MLS-2019.

В активе Крепо две игры за сборную Канады.

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