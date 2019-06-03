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Три божественных касания Ибрагимовича превратились в царскую бисиклету

Три божественных касания Ибрагимовича превратились в царскую бисиклету
Eurosport

46 мин. назад

Король.

Ветеран-нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отыграл один мяч в конце матча MLS-2019 против «Нью-Инглэнд Революшн», а заодно блеснул новым шедевром.

При счете 0:2 37-летний швед двумя касаниями обработал мяч спиной к воротам, а третьим пробил через себя мимо голкипера.

Правда, оформить камбэк не вышло: «Гэлакси» уступили со счетом 1:2.

  • На счету Ибрагимовича 11 мячей в 12 матчах американской лиги.
  • Больше только у его одноклубника Карлоса Велы, который отправил в ворота соперников 16 мячей.

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