«Сан-Хосе Эфквейкс» в матче регулярного чемпионата MLS сыграл вничью с «Далласом» – 2:2.

Счет в игре открыли «Эфквейкс», но им для этого даже не пришлось трудиться. Гол в свои ворота соорудил вратарь «Далласа» Марио Вега – и этот ляп по праву войдет во все топы самых нелепых ошибок 2019 года.

«Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Эфквейкс» располагаются на восьмой строчке, «Даллас» – на пятой.

Победителем прошлого розыгрыша MLS стала «Атланта Юнайтед».

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