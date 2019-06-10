Вратарь «Сан-Хосе» привез самый нелепый автогол 2019 года – такое даже в видеоиграх не встретишь
Марио Вега действовал настолько неуклюже, что побил твой рекорд на первом свидании.
«Сан-Хосе Эфквейкс» в матче регулярного чемпионата MLS сыграл вничью с «Далласом» – 2:2.
Счет в игре открыли «Эфквейкс», но им для этого даже не пришлось трудиться. Гол в свои ворота соорудил вратарь «Далласа» Марио Вега – и этот ляп по праву войдет во все топы самых нелепых ошибок 2019 года.
- «Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Эфквейкс» располагаются на восьмой строчке, «Даллас» – на пятой.
- Победителем прошлого розыгрыша MLS стала «Атланта Юнайтед».
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