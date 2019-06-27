Нападающий «ДС Юнайтед» Уэйн Руни открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против «Орландо» ударом со своей половины поля.

Уже на 10-й минуте Уэйн увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот и перебросил его выстрелом где-то с 60-ти метров.

Гол англичанина остался единственным в матче – минимальная победа «ДС Юнайтед».

Руни забил девятый матч в 17 играх регулярного чемпионата MLS-2019. На его счету также четыре ассиста.

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