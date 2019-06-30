Златан Ибрагимович пообщался с журналистами перед матчем принципиальных соперников «Гэлакси» и «Сан-Хосе».

«Я сюда приехал, потому что я многое выиграл. Я не расслабляться сюда прилетел. Вот кто я такой и не зря выиграл 33 трофея. Я думаю, больше, чем вся MLS», – заявил швед.

Златан – двукратный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов; шестикратный чемпион и дважды победитель Суперкубка Италии; чемпион и завоеватель Суперкубка Испании; четырехкратный чемпион, дважды обладатель Кубка, трижды – Кубка лиги и три раза Суперкубка Франции; хозяин Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также победитель Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и Лиги Европы. Фух.

У самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса 42 трофея за карьеру, но их перечислять, пожалуй, не стоит.

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