Футболист-гей из «Миннесоты»: «Надеюсь, мы сможем найти комфорт не только в обществе, но и в спорте»

Год назад Коллин Мартин из «Миннесоты» сделал каминг-аут, а теперь прокомментировал положение дел в футболе.

«В футболе, должно быть, есть другие геи. Я надеюсь, они смогут найти комфорт не только в обществе, но и в спорте, что они смогут быть собой, потому что, на мой взгляд, это ужасно, что в наши дни люди до сих пор не могут быть собой.

Когда ты совершаешь каминг-аут, ты делаешь это не для себя. Я сделал это, чтобы стать примером для молодых ребят или людей, которые не уверены в своей ориентации или не могут найти свое место в спорте – тут может быть что угодно», – сказал Мартин в интервью Sky Sports.

По его словам, его партнеры по «Ди Си Юнайтед» и «Миннесоте» знали об ориентации Мартина в течение шести лет.

В этом сезоне на счету Коллина 25 минут в матче против «Колорадо».

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