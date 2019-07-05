Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS против «Торонто».

Нули горели на табло более 70 минут, но 37-летний Златан взялся за дело и касанием головы подправил мяч в ворота соперника после навеса.

Затем шведа вывели один на один – он без шансов расстрелял вратаря. «Игра окончена, когда Ибра говорит, что она окончена», – гласит подпись к видео гола в твиттере «Гэлакси».

После матча Златан выложил видео исполнения вирусного флешмоба Bottle Cup Challenge, условия которого – открыть бутылку ударом ноги. Швед блестяще справился с заданием и передал эстафету Полю Погба.

Голы Златана стали единственными в матче. В 15 играх швед забил 13 мячей.

Ибрагимович идет вторым среди бомбардиров, уступая Карлосу Веле (17 голов).

Златан: «Я здесь, потому что выиграл больше титулов, чем вся MLS»

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