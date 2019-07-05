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Златан отыграл матч с опечаткой в фамилии на футболке

Златан отыграл матч с опечаткой в фамилии на футболке
Eurosport

1 час назад

Такое великий швед может и не простить!

Производитель формы «Лос-Анджелес Гэлакси» ошибся в написании фамилии главной звезды клуба – шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

37-летний игрок провел матч MLS против «Торонто» в футболке, на заднюю часть была нанесена надпись «Irbagimovic» («Ирбагимович»).

  • Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Гэлакси», оба мяча забил Ирбагимович.
  • Клуб Ибрагимовича идет вторым в Западной конференции MLS, на шесть очков отставая от соседей из «Лос-Анджелеса».

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