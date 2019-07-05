Златан отыграл матч с опечаткой в фамилии на футболке
Такое великий швед может и не простить!
Производитель формы «Лос-Анджелес Гэлакси» ошибся в написании фамилии главной звезды клуба – шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
37-летний игрок провел матч MLS против «Торонто» в футболке, на заднюю часть была нанесена надпись «Irbagimovic» («Ирбагимович»).
- Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Гэлакси», оба мяча забил Ирбагимович.
- Клуб Ибрагимовича идет вторым в Западной конференции MLS, на шесть очков отставая от соседей из «Лос-Анджелеса».
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