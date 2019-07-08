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Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов
А кто тренер, угадаете с одного раза?
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил символическую сборную всех времен.
В команду 38-летнего футболиста вошли 11 Златанов. «Моя сборная мечты всех времен. Нужно только выбрать тренера. Возможно, им будет Златан», – шутит Ибрагимович.
- Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас он выступает за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В сезоне-2019 швед забил 13 мячей в 15 играх.
Златан забил еще двух красавцев и играючи открыл бутылку ногой в рамках флешмоба
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