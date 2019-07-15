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«Краснодар» хочет подписать форварда «Лос-Анджелеса». И это не Леброн

«Краснодар» хочет подписать форварда «Лос-Анджелеса». И это не Леброн
Eurosport

28 мин. назад

И даже не Кавай, а молодой уругваец.

Форвард «Лос-Анджелеса» Диего Росси может переехать в чемпионат России.

Переговоры о покупке 21-летнего уругвайского страйкера, занимающего четвертое место в бомбардирской гонке MLS-2019, ведет «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

  • Росси перешел в «Лос-Анджелес» в 2018 году за 2,5 миллиона евро.
  • На его счету 20 мячей в 11 матчах MLS-2019, а также четыре голевые передачи.

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