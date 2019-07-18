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«Очевидно, я нахожусь в Зоне 51». Ибрагимович считает себя инопланетянином

«Очевидно, я нахожусь в Зоне 51». Ибрагимович считает себя инопланетянином
Eurosport

1 час назад

Златан – единственный и неповторимый.

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выдвинул шутливую версию о том, что находится в Зоне 51 – засекреченном военном объекте на территории США.

– Как считаете, что находится в Зоне 51?

– Очевидно, там нет другого Златана. Потому что он здесь.

– Златана бы пустили в Зону 51?

– У меня есть своя Зона 51.

  • По другим распространенным в массовой культуре версиям, на территории Зоны 51 проводят опыты над инопланетянами. Активисты назначили дату проверки версии, дошло до вмешательства Пентагона.
  • «Гэлакси» Златана идет на третьем месте Западной конференции MLS.

Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов

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