Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выдвинул шутливую версию о том, что находится в Зоне 51 – засекреченном военном объекте на территории США.

– Как считаете, что находится в Зоне 51?

– Очевидно, там нет другого Златана. Потому что он здесь.

– Златана бы пустили в Зону 51?

– У меня есть своя Зона 51.

По другим распространенным в массовой культуре версиям, на территории Зоны 51 проводят опыты над инопланетянами. Активисты назначили дату проверки версии, дошло до вмешательства Пентагона.

«Гэлакси» Златана идет на третьем месте Западной конференции MLS.

Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов

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