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«Очевидно, я нахожусь в Зоне 51». Ибрагимович считает себя инопланетянином
Златан – единственный и неповторимый.
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выдвинул шутливую версию о том, что находится в Зоне 51 – засекреченном военном объекте на территории США.
– Как считаете, что находится в Зоне 51?
– Очевидно, там нет другого Златана. Потому что он здесь.
– Златана бы пустили в Зону 51?
– У меня есть своя Зона 51.
- По другим распространенным в массовой культуре версиям, на территории Зоны 51 проводят опыты над инопланетянами. Активисты назначили дату проверки версии, дошло до вмешательства Пентагона.
- «Гэлакси» Златана идет на третьем месте Западной конференции MLS.
Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов
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