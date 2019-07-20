Шведский нападающий Златан Ибрагимович принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Лос-Анджелесом» – лидером турнирной таблицы.

Лучший бомбардир турнира Карлос Вела открыл счет с пенальти уже на четвертой минуте, но на восьмой 37-летний Златан ответил выстрелом из-под двух игроков из-за пределов штрафной площадки.

На 56-й минуте Ибра положил головой после ювелирного навеса товарища по команде.

На 70-й Златан оформил хет-трик, пробив низом – снова из-за пределов штрафной.

Вела сократил преимущество, но дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу «Гэлакси».

У Златана – 16 голов, у лидирующего в списке бомбардиров Велы – 21.

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