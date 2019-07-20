Eurosport
Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»
Ведь Златан несравненен.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о мексиканском форварде Карлосе Веле, который обгоняет его в гонке бомбардиров MLS.
«Я уважаю Карлоса Велу, он отличный футболист, но вы сделали одну ошибку – вы сравнили его со мной. Это ваша самая большая ошибка», – заявил 37-летний швед на пресс-конференции после дерби.
- В последнем матче «Гэлакси» Златана выиграл у «Лос-Анджелеса» Велы со счетом 3:2, оба форварда забили все мячи своих команд.
- У Златана – 16 голов, у лидирующего в списке бомбардиров Велы – 21.
Мастерский хет-трик Златана принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса
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