Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о мексиканском форварде Карлосе Веле, который обгоняет его в гонке бомбардиров MLS.

«Я уважаю Карлоса Велу, он отличный футболист, но вы сделали одну ошибку – вы сравнили его со мной. Это ваша самая большая ошибка», – заявил 37-летний швед на пресс-конференции после дерби.

В последнем матче «Гэлакси» Златана выиграл у «Лос-Анджелеса» Велы со счетом 3:2, оба форварда забили все мячи своих команд.

У Златана – 16 голов, у лидирующего в списке бомбардиров Велы – 21.

Мастерский хет-трик Златана принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android