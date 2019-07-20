Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович грубо высказался в адрес одного из тренеров соперника – «Лос-Анджелеса».

После дерби, который «Гэлакси» выиграл со счетом 3:2 благодаря хет-трику 37-летнего Златана, между ним и представителем штаба «Лос-Анджелеса» произошел конфликт. Ибрагимович произнес: «Вали домой, мелкая шлюха».

У Златана – 16 голов в списке бомбардиров, у лидирующего Карлоса Велы – 21.

«Гэлакси» сократил отставание от «Лос-Анджелеса» в Западной конференции до девяти очков.

Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»

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