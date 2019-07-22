Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович нанес серьезную травму сопернику из «Лос-Анджелеса» Мохамеду Муниру.

Ниже можно увидеть эпизод, в котором Златан заехал Муниру локтем по голове. Теперь, как утверждает Sport Bible, защитнику «Лос-Анджелеса» понадобится операция – в ближайшее время он обратится к специалисту с подозрением на перелом скулы.

Златан в прошедшем матче оформил хет-трик и принес своей команде победу – 3:2.

После игры Ибрагимович назвал тренера «Лос-Анджелеса» мелкой шлюхой.

Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»

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