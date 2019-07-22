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Златан заехал игроку «Лос-Анджелеса» локтем в лицо и сломал скулу
И даже не получил желтую карточку.
Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович нанес серьезную травму сопернику из «Лос-Анджелеса» Мохамеду Муниру.
Ниже можно увидеть эпизод, в котором Златан заехал Муниру локтем по голове. Теперь, как утверждает Sport Bible, защитнику «Лос-Анджелеса» понадобится операция – в ближайшее время он обратится к специалисту с подозрением на перелом скулы.
- Златан в прошедшем матче оформил хет-трик и принес своей команде победу – 3:2.
- После игры Ибрагимович назвал тренера «Лос-Анджелеса» мелкой шлюхой.
Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»
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