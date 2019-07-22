Девушка Хелен Вуд, которая в прошлом занималась оказанием эскорт-услуг, извинилась перед женой Уэйна Руни за то, что вместе со своей подругой Дженни Томпсон вступила в интимную связь с английским футболистом.

«Я прошу прощения у Колин [так зовут жену Руни – прим. Eurosport], она этого не заслужила. Раньше я говорила себе: «Если она хочет остаться с ним, то это ее проблемы». Теперь я стала старше и думаю по-другому. Она просто мать, которая хочет быть вместе со своей семьей, давайте оставим ее в покое.

Мы все знаем женщин, которые мирятся с изменами. Жаль, что ее случай стал для всех развлечением», – приводит слова Вуд Daily Star.

Руни вступил в связь с Вуд в 2009 году, в то время как его жена Колин была беременна их первым ребенком. Эскортницу к Уэйну привел бывший игрок «Манчестер Юнайтед» (его имя не уточняется).

Позже Вуд продала историю отношений с Руни издателям за 40 тысяч фунтов. Хелен рассказала, что после секса в Манчестере игрок пригласил ее с подругой присоединиться к нему в предсезонном туре.

Руни женился на Колин в 2008 году, у пары есть четверо детей.

Руни плакал на плече проститутки, показывая ей снимок живота беременной жены

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