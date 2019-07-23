Вы такого точно никогда не видели – в MLS дядя подпрыгнул перед ударом с пенальти и сурово промазал
Автор уникальной техники – Жозеф Мартинес.
В матче Восточной конференции MLS встречались «Атланта Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед».
На 71-й минуте при счете 0:0 лидер и действующий MVP лиги Жозеф Мартинес заработал пенальти. Он же подошел к мячу.
Форвард сборной Венесуэлы разбежался, полетел к точке, но перед самим ударом подпрыгнул. Одним движением он приземлился и пробил по воротам, но попал выше перекладины.
- «Атланта» все равно выиграла этот матч. На 89-й минуте Гонсало Мартинес открыл счет, а на 92-й Жозеф Мартинес все же забил и прибил клуб из Вашингтона.
- Жозеф – самый титулованный футболист MLS. В сезоне-2018/19 он собрал индивидуальные призы лучшему игроку лиги, MVP Матча всех звезд, «Золотую бутсу» лучшего бомбардира и MVP Финала. Кроме того, его «Атланта Юнайтед» выиграла Кубок MLS.
Найден самый сумасшедший пенальти в истории. Даже не пытайся повторить
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