В матче Восточной конференции MLS встречались «Атланта Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед».

На 71-й минуте при счете 0:0 лидер и действующий MVP лиги Жозеф Мартинес заработал пенальти. Он же подошел к мячу.

Форвард сборной Венесуэлы разбежался, полетел к точке, но перед самим ударом подпрыгнул. Одним движением он приземлился и пробил по воротам, но попал выше перекладины.

«Атланта» все равно выиграла этот матч. На 89-й минуте Гонсало Мартинес открыл счет, а на 92-й Жозеф Мартинес все же забил и прибил клуб из Вашингтона.

Жозеф – самый титулованный футболист MLS. В сезоне-2018/19 он собрал индивидуальные призы лучшему игроку лиги, MVP Матча всех звезд, «Золотую бутсу» лучшего бомбардира и MVP Финала. Кроме того, его «Атланта Юнайтед» выиграла Кубок MLS.

Найден самый сумасшедший пенальти в истории. Даже не пытайся повторить

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