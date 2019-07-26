Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что на него ведется охота – это он усмотрел после нанесения тяжелой травмы игроку команды соперника.

«Я прыгнул так, как всегда, и не хотел причинить боль сопернику. Просто я выше всех, поэтому прыгаю вот таким образом. Такое чувство, что на меня ведут охоту – когда ты лучший, за тобой всегда охотятся.

Не согласен с теми, кто после поражений начинает жаловаться. Наша команда до такого не опускается: проиграли – значит, проиграли. Нельзя жаловаться и плакать после проигрыша. А если нас не могут победить на поле, то пытаются сделать это вне его с помощью методов, которые не относятся к футболу», – цитирует 37-летнего Златана официальный сайт MLS.

В матче против «Лос-Анджелеса» Ибрагимович локтем травмировал Мохамеда Эль-Мунира, у которого диагностировали перелом скуловой кости.

MLS рассмотрела эпизод и не стала дисквалифицировать шведа, который в том матче сделал хет-трик и принес своей команде победу.

Златан заехал игроку «Лос-Анджелеса» локтем в лицо и сломал скулу

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