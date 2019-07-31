Парни из фристайл-команды F2 приехали в Америку и организовали чемпионат по трикшотам. В соревновании участвовали сборная всех здвезд MLS, «Орландо Сити» и мадридский «Атлетико».

Руни прикончил тарелку ударом в девять:

И чуть не завалил вратаря пушечным выстрелом с лету:

Рекордное приобретение «Атлетико» Жоау Фелиш плюхнул в перекладину с центра поля, заранее зная, что мяч попадет в цель:

Турнир завершился максимально драматично: Нани оформил победу «Орландо» на последней секунде, повторив фокус соотечественника:

Руни и Нани вместе играли за «Манчестер Юнайтед».

Фелиш перешел в «Атлетико» этим летом за 126 млн евро, заменив в команде Гризманна.

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