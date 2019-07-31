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Пушка Руни, экстрасенс Фелиш и перекладина Нани с центра поля. В США устроили чемпионат по трикшотам
Любители соккера насладились скиллами настоящих топов.
Парни из фристайл-команды F2 приехали в Америку и организовали чемпионат по трикшотам. В соревновании участвовали сборная всех здвезд MLS, «Орландо Сити» и мадридский «Атлетико».
Руни прикончил тарелку ударом в девять:
И чуть не завалил вратаря пушечным выстрелом с лету:
Рекордное приобретение «Атлетико» Жоау Фелиш плюхнул в перекладину с центра поля, заранее зная, что мяч попадет в цель:
Турнир завершился максимально драматично: Нани оформил победу «Орландо» на последней секунде, повторив фокус соотечественника:
- Руни и Нани вместе играли за «Манчестер Юнайтед».
- Фелиш перешел в «Атлетико» этим летом за 126 млн евро, заменив в команде Гризманна.
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