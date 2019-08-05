Полузащитник «Филадельфии Юнион» Алехандро Бедойя сделал политическое высказывание по ходу футбольного матча.

На третьей минуте Бедойя забил мяч в ворота «Ди Си Юнайтед» ударом из-за штрафной. Он эмоционально отпраздновал с партнерами и зрителями на трибунах. Затем Алехандро подошел к стоящему на поле шумовому микрофону, взял его и прокричал: «Конгресс, сделайте что-нибудь, остановите вооруженное насилие, давайте!»

После матча 32-летний футболист высказался в твиттере. «Вижу все больше мыслей и молитвенного дерьма. Слова без действий бесполезны. Кажется, Америка превращается в антиутопическое общество. Сделайте что-нибудь! Хватит!

Я тоже не политик. Я всего лишь кричу на этих лицемеров, чтобы собрать их дерьмо воедино. Вы хотите каких-то мер на будущее. Можно начать с более строгой проверки биографических данных, законов красного флага [закон о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия], реестра продажи оружия, закрытия лазеек по продаже автоматов и боеприпасов», – написал Бедойя.

За день до встречи «Филадельфии» и «Ди Си» в Соединенных Штатах произошли два инцидента с применением огнестрельного оружия. Суммарно в техасском Эль Пасо и Дайтоне (штат Огайо) погибли 29 человек.

В марте 2018-го Алехандро Бедойя на один из матчей надел под футболку майку с надписью MSD Strong. Так он поддержал семьи пострадавших в перестрелке в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде.

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