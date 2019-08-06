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The Sun: Гаттузо возглавит «Интер Майами» Бекхэма. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году
Итальянский тренер может зайти в большой проект Бекса.
Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.
В таком случае специалист станет первым итальянским тренером в истории североамериканской лиги, сообщает The Sun.
- «Интер Майами» дебютирует в MLS в 2020 году.
- Сезон-2018/19 «Милан» Гаттузо закончил на пятом месте в чемпионате Италии, после чего тренер покинул клуб.
«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе
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