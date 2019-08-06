Getty Images

The Sun: Гаттузо возглавит «Интер Майами» Бекхэма. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году

The Sun: Гаттузо возглавит «Интер Майами» Бекхэма. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году
Eurosport

1 час назад

Итальянский тренер может зайти в большой проект Бекса.

Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

В таком случае специалист станет первым итальянским тренером в истории североамериканской лиги, сообщает The Sun.

  • «Интер Майами» дебютирует в MLS в 2020 году.
  • Сезон-2018/19 «Милан» Гаттузо закончил на пятом месте в чемпионате Италии, после чего тренер покинул клуб.

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте