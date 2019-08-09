Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» дал резкую оценку системе, по которой проводится чемпионат MLS. Все команды лиги делятся на Западную и Восточную конференции, после чего семь лучших клубов от каждой участвуют в турнире на выбывание за кубок MLS.

Златан считает, что такой формат никуда не годится: у игроков банально нет должной мотивации. «Здесь тебе достаточно добраться до плей-офф, всем наплевать, победишь ты или проиграешь. Как ты можешь воспитать в себе менталитет победителя в таких условиях? Думаю, эта система – дерьмо.

Вы говорите о менталитете, но для меня это то, над чем ты работаешь постоянно: на каждой тренировке и в каждом матче. Результат каждой игры важен. Но здесь все по-другому: заканчиваешь на седьмом месте – ты победитель. В таких условиях невозможно приучить себя выкладываться 24/7», – выдал швед на пресс-конференции.

Помимо Златана из звездных страйкеров в MLS выступает Уэйн Руни.

Англичанину тоже не хватает мотивации, поэтому с января он будет играющим тренером в «Дерби» из Чемпионшипа.

Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»

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