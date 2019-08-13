Главный тренер «Атланты Юнайтед» Франк де Бур высказался на тему равных зарплат в футболе.

«Если честно, это смешно. Это так же, как и в теннисе. Если финал чемпионата мира смотрели 500 миллионов человек или что-то около, а женского – 100 миллионов, есть разница. Это не то же самое.

И, конечно, им нужно платить столько, сколько они заслуживают, не меньше, а то, что они на самом деле заслуживают. Если женский футбол будет так же популярен, как мужской, они получат столько же, потому что прибыль от рекламы принесет столько же. Но это не так, почему им должны платить столько же? Это смешно. Я этого не понимаю.

Я думаю, вопрос неравенства в обществе стали поднимать из-за того, что женщинам недоплачивали, особенно на должностях менеджеров. Они должны зарабатывать столько же. Я думаю, если есть должность в банке, они должны зарабатывать столько же. Почему они должны зарабатывать меньше, если делают ту же самую работу?

Думаю, это и проникло в спорт, в теннис и футбол. Но тут, я думаю, ситуация другая», – поделился Де Бур в интервью The Guardian.

После победы женской сборной США на чемпионате мира Снуп Догг призвал заплатить каждой футболистке хотя бы по 500 тысяч долларов, которых не достойна мужская команда.

По информации France Football, лучшая футболистка мира Ада Хёгерберг зарабатывает в год в 325 меньше Лео Месси – 400 тысяч евро.

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