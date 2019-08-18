«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS сыграл вничью с «Сиэтлом» – 2:2.

К 42-й минуте хозяева уступали со счетом 0:1 и играл вдесятером из-за удаления Дэниэла Стирса. Затем за дело взялся Златан Ибрагимович – сперва швед послал мяч в сетку классным ударом головой.

А затем заработал и реализовал пенальти.

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В другом матче игрового дня нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела забил мяч в ворота «Реал Солт-Лейк» и набрал 39-е (24+15) очко по системе «гол+пас». Это новый рекорд MLS.

В предыдущем туре Златан тоже оформил дубль, а его команда обыграла «Даллас» (2:0).

Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.

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