Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм столкнулся с трудностями во время строительства стадиона для своего клуба «Интер Майами». Клубу Бекса грозит штраф в 50 млн евро за строительство арены на токсичной земле.

На участке ранее располагалась свалка мусоросжигательного завода, куда свозили отходы со всего города. Теперь же на этом месте поле для гольфа. Анализ почвы показал, что под 15-сантиметровым слоем земли до сих пор находятся остатки переработанных отходов – плитки, металла и стекла, пишет The Sun.

Городские власти планируют провести дополнительные исследования.

Бекхэм выкупил франшизу на создание клуба в Майами еще в 2007 году.

«Интер» должен начать выступления в МЛС в 2020 году.

Клуб Дэвида Бекхэма в MLS получит розово-черные цвета. Уже есть логотип с цаплями

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