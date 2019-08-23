Вела уничтожил на дриблинге полсостава «Сан-Хосе», включая вратаря, и побил рекорд MLS
Форвард «Лос-Анджелеса» – рекордсмен по очкам «гол+пас» в MLS.
Форвард ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела забил фантастический мяч в матче регулярного чемпионата MLS против «Сан-Хосе».
Мексиканский страйкер ушел от трех защитников, обыграл вратаря и закатил мяч с ленточки, сделав счет 3:0.
- Вела забил 24-й мяч при 15 ассистах, побив рекорд Себастьяна Джовинко по очкам (гол+пас) в регулярке.
- «Лос-Анджелес» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 4:0.
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