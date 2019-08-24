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Макконахи стал совладельцем нового клуба MLS

Макконахи стал совладельцем нового клуба MLS
Eurosport

25 мин. назад

Звезда «Настоящего детектива» связал себя со спортом.

Американский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба «Остин», который начнет выступление в MLS в 2021 году, сообщается в официальном твиттере команды.

«Остин» – один из четырех будущих клубов MLS. В 2020 году в главной американской футбольной лиге появятся команды «Интер Майами» и «Нэшвилл». Также в чемпионате окажется «Сент-Луис».

  • Макконахи – обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Кроме того, актер известен ролями в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив».
  • MLS – закрытая лига с невозможностью прямого промоушена/вылета, разбитая на две конференции (Восточную и Западную).

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