Американский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба «Остин», который начнет выступление в MLS в 2021 году, сообщается в официальном твиттере команды.

«Остин» – один из четырех будущих клубов MLS. В 2020 году в главной американской футбольной лиге появятся команды «Интер Майами» и «Нэшвилл». Также в чемпионате окажется «Сент-Луис».

Макконахи – обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Кроме того, актер известен ролями в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив».

MLS – закрытая лига с невозможностью прямого промоушена/вылета, разбитая на две конференции (Восточную и Западную).

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