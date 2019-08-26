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Златан сделал дубль в дерби Лос-Анджелеса. У него 22 мяча в 22-х матчах

Златан сделал дубль в дерби Лос-Анджелеса. У него 22 мяча в 22-х матчах
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Король в огненной форме.

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче регулярного чемпионата MLS против ФК «Лос-Анджелес».

Сначала уже на второй минуте швед в касание прошил голкипера ударом в ближний угол, а на 15-й минуте Златан оказался один перед вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

  • На счету Златана 22 мяча в 22-х играх MLS-2019.
  • Дерби закончилось вничью со счетом 3:3.
  • Третий мяч «Гэлакси» забил Кристиан Павон.

«Гэлакси» проигрывал в меньшинстве, но Златан оформил королевский дубль и вытащил команду

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