Златан сделал дубль в дерби Лос-Анджелеса. У него 22 мяча в 22-х матчах
Король в огненной форме.
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче регулярного чемпионата MLS против ФК «Лос-Анджелес».
Сначала уже на второй минуте швед в касание прошил голкипера ударом в ближний угол, а на 15-й минуте Златан оказался один перед вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.
- На счету Златана 22 мяча в 22-х играх MLS-2019.
- Дерби закончилось вничью со счетом 3:3.
- Третий мяч «Гэлакси» забил Кристиан Павон.
«Гэлакси» проигрывал в меньшинстве, но Златан оформил королевский дубль и вытащил команду
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