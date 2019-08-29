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Умер экс-полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Кларк. Ему было 35 лет
Очень ранняя смерть.
Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила о смерти экс-футболиста команды Колина Кларка, который также выступал за сборную США.
Уроженцу Колорадо было 35 лет, о причинах трагедии не сообщается. «Мы выражаем искренние соболезования родным и близким Кларка», – говорится в заявлении.
- Кларк играл на позиции полузащитника, он провел за «Гэлакси» в MLS 13 матчей, также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Колорадо Рэпидс».
- В 2009 году привлекался в национальную команду Америки.
- Футболист завершил спортивную карьеру в 2014-м.
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