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Мартинес из «Атланты» исполнил гениальную «вертушку», а затем еще и унизил вратаря

Мартинес из «Атланты» исполнил гениальную «вертушку», а затем еще и унизил вратаря
Eurosport

1 час назад

Класснейший гол.

«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата MLS выиграла у «Атланты» – 3:1.

Единственный мяч в составе «Атланты» забил венесуэлец Жозеф Мартинес. Страйкер «Юнайтед» классно обыгрался с партнером, исполнив эффектную «вертушку», после чего обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

  • Мартинес забил 23-й гол в регулярном сезоне и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров MLS, обогнав Златана Ибрагимовича (22).
  • Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Карлос Вела – на счету мексиканца 27 мячей.

Умер экс-полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Кларк. Ему было 35 лет

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