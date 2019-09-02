Мартинес из «Атланты» исполнил гениальную «вертушку», а затем еще и унизил вратаря
Класснейший гол.
«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата MLS выиграла у «Атланты» – 3:1.
Единственный мяч в составе «Атланты» забил венесуэлец Жозеф Мартинес. Страйкер «Юнайтед» классно обыгрался с партнером, исполнив эффектную «вертушку», после чего обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.
- Мартинес забил 23-й гол в регулярном сезоне и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров MLS, обогнав Златана Ибрагимовича (22).
- Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Карлос Вела – на счету мексиканца 27 мячей.
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