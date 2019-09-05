«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS проиграл «Сиэтлу» – 3:4.

После игры к репортерам вышел нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Корреспондент попытался задать Златану вопрос, но швед проигнорировал его и спросил, нужно ли мужчине селфи. Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович развернулся и ушел.

Златан забил в ворота «Сиэтла» один из мячей.

Всего на счету Ибрагимовича 23 мяча в нынешнем розыгрыше MLS. Больше только у Карлоса Велы (27).

Мартинес из «Атланты» исполнил гениальную «вертушку», а затем еще и унизил вратаря

Качай приложение Eurosport для iOS или Android