«Так тебе нужно селфи или нет?» Ибрагимович перепутал репортера с фанатом
Златан в своем стиле.
«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS проиграл «Сиэтлу» – 3:4.
После игры к репортерам вышел нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Корреспондент попытался задать Златану вопрос, но швед проигнорировал его и спросил, нужно ли мужчине селфи. Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович развернулся и ушел.
- Златан забил в ворота «Сиэтла» один из мячей.
- Всего на счету Ибрагимовича 23 мяча в нынешнем розыгрыше MLS. Больше только у Карлоса Велы (27).
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