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В Мальмё установят 500-килограммового Ибрагимовича

В Мальмё установят 500-килограммового Ибрагимовича
Eurosport

1 час назад

Давно пора.

В Швеции установят памятник легенде национальной команды, форварду «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

Памятник представят в октябре в родном городе Ибрагимовича – Мальмё. Монумент будет высотой 2,7 метра и весом около 500 кг. Автор – скульптор Петер Линде.

Памятник, скорее всего, будет располагаться на площади между старым и новым стадионами первого клуба Ибры, сообщает AS.

  • Ибрагимович поиграл в «Мальмё», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «ПСЖ», «Милане» и «Гэлакси».
  • Златан – рекордсмен сборной Швеции по количеству голов – 62 мяча.

Ибрагимович назвал символическую сборную всех времен. В нее попали 11 Златанов

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