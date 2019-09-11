Четвероклассника из Красноярского края пообещали отстранить от занятий в школе из-за его прически – мальчик по имени Петр скопировал стиль любимого футболиста, Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации «Комсомольской правды», родители болеющего за «Манчестер Юнайтед» парня не были против смены имиджа: мама сама обесцветила сыну волосы, а тот собрал их в пучок. Когда ребенок пришел в таком виде в школу, директор Людмила Пестова вызвала родителей из-за неподобающего внешнего вида.

В школе действует устав, согласно которому ученикам запрещено носить экстравагантные стрижки и прически, а также красить волосы в яркие неестественные цвета. Сообщается, что из-за нарушения этого правила школьника пообещали не пускать на уроки.

«Ребенка никто не может за внешний вид отстранить от занятий, это не предусмотрено законом об образовании. Мальчик будет точно так же ходить в школу и учиться», – опровергла информацию пресс-секретарь администрации Юлия Крюкова, подтвердив только наличие замечания об экстравагантной стрижке.

Ибрагимович поиграл в «Мальмё», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «ПСЖ», «Милане» и «Гэлакси».

Всего на счету Ибрагимовича 23 мяча в нынешнем розыгрыше MLS. Больше только у Карлоса Велы (27).

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