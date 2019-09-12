Выбежавший на поле фанат чуть не уронил Златана, но швед остался абсолютно невозмутим
Златан не обращает внимания на такие мелочи.
Странный эпизод произошел на матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Колорадо».
На поле прорвались болельщики и побежали к главной звезде «Гэлакси» – Златану Ибрагимовичу. Один из них поскользнулся в полуметре от 37-летнего шведа, но тот даже не повел бровью, продемонстрировав впечатляющую невозмутимость. Он не реагировал и на то, как стюарды ловили нарушителей.
- «Гэлакси» проиграл «Колорадо» со счетом 1:2, Златан не забил.
- Всего на счету Ибрагимовича 23 мяча в нынешнем розыгрыше MLS. Больше только у Карлоса Велы (27).
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