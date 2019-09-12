Матч «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Колорадо» продолжался более ста минут из-за неоднозначного эпизода в добавленное время.

«Гэлакси» проигрывал и проводил одну из последних атак. Ибрагимович в прыжке принял пас с левого фланга и перевел во вратарскую, а там футболисты обеих команд сошлись в суровой борьбе за мяч: защитник «Колорадо» Дэнни Уилсон ногой попал по голове игроку «Лос-Анджелеса» Рольфу Фельчеру. Тот от боли катался по полю.

Судья посоветовался с видеоассистентом, но не стал назначать пенальти и удалять защитника.

Как сообщают репортеры, после игры раздосадованный Фельчер пробил потолок в тоннеле стадиона бутылкой воды.

«Колорадо» выиграл со счетом 2:1. Решающий мяч был забит с пенальти на 85-й минуте.

«Гэлакси» идет на восьмом месте Западной конференции MLS, в плей-офф проходит семь команд.

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