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Мальчика с прической как у Златана пустили в школу. За него вступилась министр образования

Мальчика с прической как у Златана пустили в школу. За него вступилась министр образования
Eurosport

5 мин. назад

Разум победил.

Четвероклассник из Сосновоборска Красноярского края, которого грозились отстранить от занятий из-за прически как у Златана Ибрагимовича, продолжит ходить на уроки в школу.

По информации телеграм-канала Mash, в учебное заведение прибыла краевой министр образования Светлана Макоцкая. Она объяснила представителям школьной администрации, что те не имеют права придираться к внешнему виду учащихся. Школу обязали пересмотреть положение о запрете ходить с нестандартными стрижками.

  • Ранее директор Людмила Пестова вызвала в школу родителей ребенка.
  • Мальчик объяснил, что копирует стиль своего любимого футболиста – Златана Ибрагимовича.

Школьник сделал прическу как у Златана, за это его хотят отстранить от занятий

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