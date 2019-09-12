Getty Images
Мальчика с прической как у Златана пустили в школу. За него вступилась министр образования
Разум победил.
Четвероклассник из Сосновоборска Красноярского края, которого грозились отстранить от занятий из-за прически как у Златана Ибрагимовича, продолжит ходить на уроки в школу.
По информации телеграм-канала Mash, в учебное заведение прибыла краевой министр образования Светлана Макоцкая. Она объяснила представителям школьной администрации, что те не имеют права придираться к внешнему виду учащихся. Школу обязали пересмотреть положение о запрете ходить с нестандартными стрижками.
- Ранее директор Людмила Пестова вызвала в школу родителей ребенка.
- Мальчик объяснил, что копирует стиль своего любимого футболиста – Златана Ибрагимовича.
Школьник сделал прическу как у Златана, за это его хотят отстранить от занятий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте