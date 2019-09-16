Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче MLS против «Спортинг Канзас Сити».

На 32-й минуте швед сравнял счет с пенальти.

Затем Златан замкнул прострел во втором тайме – счет уже был 3:1 в пользу «Гэлакси».

Третий мяч 37-летний Ибрагимович роскошно положил на 85-й минуте ударом с линии штрафной.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу «Гэлакси».

Златан сделал второй хет-трик в сезоне, всего он забил 26 мячей в 25 матчах.

В бомбардирской гонке лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» – у него 28 голов.

Выбежавший на поле фанат чуть не уронил Златана, но швед остался абсолютно невозмутим

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