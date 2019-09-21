23-летний нападающий «Сакраменто Репаблик» Дариуш Формелла забил победный мяч в матче с «Рио Гранде Вэлли».

На 81-й минуте Формелла получил мяч в штрафной и эффектно положил его в дальнюю девятку. Этим голом он принес «Сакраменто» победу со счетом 2:1. После забитого мяча поляк расплакался.

«Многие спрашивают, почему я отпраздновал гол таким образом, – написал Формелла в твиттере. – Последние несколько недель выдались очень тяжелыми для меня и моей семьи. Мой отец боролся с раком. За три часа до матча я узнал, что папа скончался.

Я пытался не показывать никому, что произошло что-то плохое, сосредоточиться на игре и сделать работу так хорошо, как смогу. Но после забитого мяча я не сдержал эмоций и расплакался.

Сейчас я нахожусь в Польше и пропущу следующую игру с «Энерджи». Но я вернусь после этого матча и буду готов отдать все для победы «Сакраменто» в конце сезона», – сообщил Дариуш.

Дариуш Формелла перешел в «Репаблик» в июле 2019-го.

Он забил в USL (второй лиге США после MLS) 2 мяча в шести матчах.

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