Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказал презрительное отношение к индивидуальным наградам.

«Золотая бутса» MLS? Я MVP из всех MVP, так что я не зацикливаюсь на этом. Я фокусируюсь на том, чтобы хорошо выступать и на победах своей команды. Сейчас мы находимся в хорошем положении и нам нужно продолжать в том же духе.

Это то, чего мы хотим: выйти в плей-офф и затем побиться за победу. Так что, кто бы ни выиграл индивидуальную награду, мне это не важно», – приводит слова Златана MLSsoccer.

В настоящий момент на счету Ибрагимовича 27 голов в регулярном чемпионате MLS.

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