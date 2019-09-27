Новый челлендж Златана: прогнуться и удержать мяч в позе Нео. Швед бросил вызов Хабибу и Джоковичу
Ждем, что придумают другие спортивные супергерои.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил в инстаграме новый челлендж.
37-летний швед перевел мяч на грудь, прогнулся и несколько секунд удерживал его в позе Нео из «Матрицы» – герой Киану Ривза таким образом уклонялся от пуль.
Златан назвал флэшмоб «Матрикс челлендж» и бросил вызов Полю Погба, Новаку Джоковичу, Хабибу Нурмагомедову и Мино Райоле.
- В настоящий момент на счету Ибрагимовича 27 голов в регулярном чемпионате MLS.
- Шведа опережает Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» – у него 28 забитых мячей.
Златан – о «Золотой бутсе» MLS: «Я MVP из всех MVP. Не зацикливаюсь на этом»
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