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Новый челлендж Златана: прогнуться и удержать мяч в позе Нео. Швед бросил вызов Хабибу и Джоковичу

Новый челлендж Златана: прогнуться и удержать мяч в позе Нео. Швед бросил вызов Хабибу и Джоковичу
Eurosport

1 час назад

Ждем, что придумают другие спортивные супергерои.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил в инстаграме новый челлендж.

37-летний швед перевел мяч на грудь, прогнулся и несколько секунд удерживал его в позе Нео из «Матрицы» – герой Киану Ривза таким образом уклонялся от пуль.

Златан назвал флэшмоб «Матрикс челлендж» и бросил вызов Полю Погба, Новаку Джоковичу, Хабибу Нурмагомедову и Мино Райоле.

  • В настоящий момент на счету Ибрагимовича 27 голов в регулярном чемпионате MLS.
  • Шведа опережает Карлос Вела из «Лос-Анджелеса» – у него 28 забитых мячей.

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