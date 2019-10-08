Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

«Время пришло. Я бы хотел поблагодарить команды, за которые я выступал: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии. И, конечно же, огромная благодарность моей супруге Ане Иванович и моей семье, они всегда меня поддерживали», – написал Швайнштайгер в твиттере.

Этой осенью «Чикаго Файр» не пробился в плей-офф MLS, и Швайни вместе со своей командой досрочно завершил сезон-2019.

Бастиан – чемпион мира 2014 года, победитель Лиги чемпионов, восьмикратный чемпион Германии, обладатель Кубка Англии.

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