В шведском городе Мальмё открыли памятник нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

Бронзовая скульптура высотой почти 3 метра была изготовлена еще 2 года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.

Памятник Златану Ибрагимовичу в МальмёGetty Images

О решении установить памятник Ибрагимовичу Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура будет стоять у стадиона «Френдс Арена» в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно тяжелой. Прошлым летом Федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар Мальмё.

Футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки, – это его знаменитый победный жест. Вес памятника – 550 кг, высота – около 3,5 м, рост – 2,7 м. Бронза, в которой воплотили скульптуру, имеет золотой отлив.

«Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите Статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите Статую Златана», – отметил Ибрагимович.

7 октября Ибрагимович вместе с «Лос-Анджелес Гэлакси» пробился в плей-офф MLS.

Златан завершил регулярный чемпионат с 30 забитыми мячами. Больше только у Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса» (34).

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