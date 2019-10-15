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«Я доставляю мячи на Луну». Трюк Ибрагимовича с участием астронавта
Эго Златана стремится в стратосферу.
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович порезвился на лужайке своего дома и показал трюк с участием астронавта.
Швед выложил видео, на котором он перебросил мяч через человека в костюме астронавта, который держит небольшой металлический кейс в руках.
«Я доставляю мячи на Луну», – написал 38-летний Ибра.
- В текущем сезоне MLS Ибрагимович забил 30 мячей.
- Златан занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле 4 гола.
Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»
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