Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович порезвился на лужайке своего дома и показал трюк с участием астронавта.

Швед выложил видео, на котором он перебросил мяч через человека в костюме астронавта, который держит небольшой металлический кейс в руках.

«Я доставляю мячи на Луну», – написал 38-летний Ибра.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович забил 30 мячей.

Златан занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле 4 гола.

Златан: «Вела – отличный футболист, но вы сделали ошибку – вы сравнили его со мной»

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