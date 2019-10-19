Контракт Златана Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает уже в декабре 2019-го, и шведский нападающий допускает возвращение в итальянский чемпионат.

Ибра ставит перед потенциальным клубом серьезное условие – он должен рубиться за Скудетто. «Италия – мой второй дом, но я хочу бороться за победу в чемпионате. Я все еще могу делать разницу. Я не животное в зоопарке, чтобы просто отбывать номер. Мне 38 лет, но у меня все еще энтузиазм ребенка, то же желание побеждать... Я пока не думаю о будущем, но чтобы продолжать играть, мне нужно нечто особенное, что-то, что будет поддерживать мой внутренний огонь. Здесь или где-то еще», – рассказал Ибра в интервью la Gazzetta dello Sport.

Златан поиграл в Серии А за «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В последний раз швед покинул Италию в 2012 году, перейдя в «ПСЖ».

Златан: «Я выдвигал неприемлемые требования, чтобы остаться в «Милане». Но «ПСЖ» принял все»

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