Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заинтересован в переходе шведского нападающего «Ло-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Это скорее мое желание, чем предложение, но все зависит от него, не от меня. Разговоры об этом идут уже несколько месяцев. Прежде всего, он мой друг. Я знаю его не только как футболиста, но и как обычного человека – в Лос-Анджелесе мы жили в одном отеле и провели вместе несколько дней.

Я пригласил его на ужин вместе с женой и очень вежливыми детьми, и все прошло замечательно. Когда вы видите его на поле, он другой – не такой, как в жизни», – заявил Ди Лаурентис в эфире телеканала Luna, на который ссылается Football Italia.

Как передает Calciomercato со ссылкой на новый выпуск La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложит шведу контракт на 1,5 сезона, за которые он получит 5 млн евро.

38-летний Златан выступает в MLS с 2018 года. Он уже играл в Серии А за «Интер», «Милан» и «Ювентус».

«Наполи» с 16 очками идет на четвертом месте чемпионата Италии.

Златан намекнул на возвращение в Серию А

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