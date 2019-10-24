«Наполи» рассматривает возможность приглашения в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает NEWS.am Sport, Златан рассчитывает получить контракт на 1,5 года с зарплатой 4 млн евро за весь срок сделки.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис предлагает шведу контракт до конца сезона-2019/20 с зарплатой 1,5 млн евро и возможностью продления еще на сезон с годовым окладом в размере 3 млн (суммарно – 4,5 млн).

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает 31 декабря.

В текущем сезоне MLS Златан забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 30 матчах.

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