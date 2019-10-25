В ночь на 25 октября в MLS прошел полуфинальный матч Западной конференции плей-офф между «Лос-Анджелесом» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Хозяева победили со счетом 5:3 и выбили команду Златана.

Дерби Лос-Анджелеса в этом сезоне складывались особенно жарко, потому что одноименный клуб закончил регулярный чемпионат на первом месте с 16-очковым отрывом от второго. «Гэлакси» отстал на 21 балл, и Ибрагимовича такой расклад явно не радовал: швед скандалил в каждом очном матче и колотил игроков соперника.

Команды встретились в полуфинале конференции, и «Лос-Анджелес» победил со счетом 5:3. Матч стал последним в MLS для Ибрагимовича, и швед решил уйти красиво: Златан шел мимо трибуны с ликующими фанатами хозяев и акцентировал их внимание на собственном достоинстве. Ибрагимович прихватил пах и демонстративно повернулся к болельщикам соперника.

Ибра не раз заявлял о намерении вернуться в Серию А.

Слухи связывают нападающего с переходом в «Интер», «Наполи» и «Милан».

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