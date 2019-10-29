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Ибрагимович анонсировал возвращение в Испанию
Зная Златана, он может иметь в виду поездку в отпуск, а не переход в Ла Лигу.
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в Испанию.
«Привет, Испания! Угадайте, что? Я возвращаюсь», – сказал 37-летний швед в инстаграм-историях.
- «Гэлакси» Златана вылетел в полуфинале Западной конференции плей-офф, Ибрагимович не скрывает желания вернуться в Европу.
- Слухи, однако, связывали Ибру не с Испанией, а с Италией: им интересовались «Интер», «Наполи» и «Милан».
- Ибрагимович уже играл в Ла Лиге – с 2009 года по 2011-й он выступал за «Барселону».
Златан попрощался с MLS и продемонстрировал пах фанатам «Лос-Анджелеса»
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