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«Возвращение» Ибрагимовича в Испанию оказалось рекламой букмекеров
Эх, а мы уже понадеялись, что швед вернется разрывать Примеру.
29 октября шведский нападающий Златан Ибрагимович сообщил поклонникам, что возвращается в Испанию.
Фанаты принялись гадать, в каком клубе Златан продолжит карьеру, но оказалось, что его сообщение было рекламной акцией. Ибрагимович стал лицом одной из испанских букмекерских контор и сегодня, 31 октября, рассказал об этом в твиттере.
- Златан уже выступал в Ла Лиге – в 2009-2010 гг. швед защищал цвета «Барселоны».
- Сейчас права на Ибрагимовича принадлежат «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт игрока с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.
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