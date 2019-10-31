29 октября шведский нападающий Златан Ибрагимович сообщил поклонникам, что возвращается в Испанию.

Фанаты принялись гадать, в каком клубе Златан продолжит карьеру, но оказалось, что его сообщение было рекламной акцией. Ибрагимович стал лицом одной из испанских букмекерских контор и сегодня, 31 октября, рассказал об этом в твиттере.

Златан уже выступал в Ла Лиге – в 2009-2010 гг. швед защищал цвета «Барселоны».

Сейчас права на Ибрагимовича принадлежат «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт игрока с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

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