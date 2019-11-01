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Le Figaro: Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии

Le Figaro: Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
Eurosport

22 мин. назад

Это тоже реклама букмекеров?

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать игроком австралийского клуба.

По информации Le Figaro, 38-летним форвардом интересуется «Перт Глори», который уже ведет переговоры с Ибрагимовичем и его агентом Мино Райолой. Это подтвердил исполнительный директор клуба Тони Пиньята.

  • Контракт Златана с американским клубом заканчивается в конце 2019 года.
  • «Перт Глори» идет четверным в турнирной таблице чемпионата Австралии после трех туров.
  • Ибрагимовичем также интересуются итальянские клубы.

«Возвращение» Ибрагимовича в Испанию оказалось рекламой букмекеров

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